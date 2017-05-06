Мадрид. Цуренко в 3-сетовом поединке уступила Плишковой

Украинская теннисистка Леся Цуренко в упорной борьбе уступила Каролине Плишковой из Чехии в первом раунде турнира в Мадриде. Добавим, что Плишкова посеяна под вторым номером в Испании.
Поединок продолжался более 2 часов и закончился победой чешской теннисистки в 3 сетах.
Леся Цуренко (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:7(5), 6:2, 2:6.
В следующем раунде турнира Плишкова сыграет против Роберты Винчи из Италии.
Источник — Sport.ua
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