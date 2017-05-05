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Мадрид. Бондаренко уступила в квалификации

Украинская теннисистка в 2 сетах проиграла француженке Осеан Додан

  • 05.05.2017 20:20
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wtatennis.com. Катерина Бондаренко
© wtatennis.com. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграл в первом матче на турнире в Мадриде.

На стадии квалификации наша соотечественница выдала конкурентный поединок против 5 сеянной француженки Осеан Додан, но в концовках обеих сетов ей немного не хватило.

Осеан Додан (Франция) – Катерина Бондаренко (Украина) – 7:6(1), 7:5.

В основной сетке турнира сыграют две представительницы Украины Элина Свитолинa и Лeся Цуренко.

Источник — Sport.ua

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