Мадрид. Бондаренко уступила в квалификации

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграл в первом матче на турнире в Мадриде.

На стадии квалификации наша соотечественница выдала конкурентный поединок против 5 сеянной француженки Осеан Додан, но в концовках обеих сетов ей немного не хватило.

Осеан Додан (Франция) – Катерина Бондаренко (Украина) – 7:6(1), 7:5.

В основной сетке турнира сыграют две представительницы Украины Элина Свитолинa и Лeся Цуренко.