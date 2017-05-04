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Мюнхен. Стаховский проиграл в четвертьфинале парного разряда

Украинец в паре казахстанцем Кукушкиным уступили четвертым сеяным

  • 04.05.2017 19:30
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atp.com. Сергей Стаховский
© atp.com. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский окончательно завершил выступления на турнире в Мюнхене.

На стадии 1/4 финала украинско-казахстанский дуэт Стаховский – Кукушкин проиграл паре, посеянной под четвертым номером на турнире.

Сергей Стаховский (Украина) / Михаил Кукушкин (Казахстан) – Хулио Перальта (Чили) / Орасио Себальос (Аргентина) – 7-6(4), 4-6, 5-10.

Напомним, в понедельник Стаховский проиграл свой матч одиночного разряда 39-летнему ветерану Томми Хаасу (Германия).

Источник — Sport.ua

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