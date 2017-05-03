Элина Свитолина - лидер сезона по количеству титулов и побед в туре

Согласно данным на 1 мая 2017 года, которые были опубликованы на сайте WTA, Элина Свитолина попала в топ-список теннисисток по следующим показателям:

- Количество титулов в сезоне: 1-е место.

В активе нашей теннисистки победы на 3 турнирах WTA (Тайбэй - WTA International; Дубай - WTA Premier 5; Стамбул - WTA International).

- Количество побед в сезоне: 1-е место.

До старта этой игровой недели на счету Свитолиной - 26 побед (на всех покрытиях) и 5 поражений.

- Количество побед против соперниц из топ-5: 1-е место.

В этом году Элина уже три раза успела сыграть с Анжелик Кербер (Брисбен, Кубок Федерации - на момент этих матчей немка занимала первое место в рейтинге WTA; Дубаи - Кербер была второй).



- Статистика побед и поражений в матчах с третьим сетом: 1-2 место.

За четыре месяца текущего сезона Свитолина провела 10 матчей, в которых дело доходило до решающего сета. Столько же трехсетовых поединков провели Дарья Касаткина и Лаура Зигемунд. Элина выиграла 7 решающих партий, а три - проиграла (как и Касаткина; Зигемунд выиграла 5). Также по семь побед в решающих сетах на счету Гарбинье Мугурусы и Мирьяны Лючич-Барони, но девушки играли на один трехсетовый матч меньше.

- % очков, выигранных на приеме: 2-е место.

В этой категории украинка уступает только Саре Эррани (50,1% - у итальянки, 49,8% - у Свитолиной).

- % геймов, выигранных на приеме: 3-е место.

Показатель Элины - 48,6%. Лучшие результаты только у Сары Эррани (50,7%) и Элис Мертенс (50,6%), но ни Эррани, ни Мертенс пока не преодолели отметку в 20 сыгранных матчей в сезоне.

- Количество побед на харде: 3-е место.

В активе украинки 24 выигранных встречи на хардовом покрытии (4 поражения). По 23 победы в статистике выступлений Каролины Плишковой и Каролин Возняцки.



После успешного выступления на соревнованиях в Турции украинка эту игровую неделю пропускает, а на корты вернется уже в Мадриде, где 6 мая стартует турнир самой престижной серии в туре - WTA Premier Mandatory.