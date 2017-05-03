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Мюнхен. Стаховский вышел в 1/4 финала парного разряда

Украинский теннисист вместе с Михаилом Кукушкиным из Казахстана оформили первую победу на турнире

  • 03.05.2017 15:42
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atp.com. Сергей Стаховский
© atp.com. Сергей Стаховский

Украинец Сергей Стаховский пробился в 1/8 финала парного разряда на турнире в Мюнхене.

31-летний киевлянин вместе с казахстанцем Михаилом Кукушкиным в первом круге одолели пару Ненад Зимоньич (Сербия) / Миша Зверев (Германия): 6-4, 7-5.

В следующей стадии соревнований украинско-казахстанский дуэт померяется силами с четвертыми сеяными чилийцем Хулио Перальтой и аргентинцем Орасио Себальосом.

Напомним, в понедельник Стаховский проиграл свой матч одиночного разряда 39-летнему ветерану Томми Хаасу (Германия).

Источник — Sport.ua

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