Мюнхен. Стаховский вышел в 1/4 финала парного разряда

Украинец Сергей Стаховский пробился в 1/8 финала парного разряда на турнире в Мюнхене.



31-летний киевлянин вместе с казахстанцем Михаилом Кукушкиным в первом круге одолели пару Ненад Зимоньич (Сербия) / Миша Зверев (Германия): 6-4, 7-5.



В следующей стадии соревнований украинско-казахстанский дуэт померяется силами с четвертыми сеяными чилийцем Хулио Перальтой и аргентинцем Орасио Себальосом.



Напомним, в понедельник Стаховский проиграл свой матч одиночного разряда 39-летнему ветерану Томми Хаасу (Германия).