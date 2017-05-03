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Рабат. Екатерина Бондаренко уступила Лорен Дэвис в 1/8 финала

Украинка смогла выиграть у американки всего 3 гейма

  • 03.05.2017 16:35
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wtatennis.com. Екатерина Бондаренко
© wtatennis.com. Екатерина Бондаренко

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко уступила в 1/8 финала турнира в Рабате представительнице США Лорен Дэвис.

Поединок продолжался чуть более часа и закончился уверенной победой американки в 2 сетах: 6-2, 6-1.

В следующем раунде соревнований Дэвис сыграет с победителем пары Анастасия Павлюченкова – Екатерина Макарова (обе – Россия).

Источник — Sport.ua

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