Рабат. Екатерина Бондаренко уступила Лорен Дэвис в 1/8 финала

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко уступила в 1/8 финала турнира в Рабате представительнице США Лорен Дэвис.
Поединок продолжался чуть более часа и закончился уверенной победой американки в 2 сетах: 6-2, 6-1.
В следующем раунде соревнований Дэвис сыграет с победителем пары Анастасия Павлюченкова – Екатерина Макарова (обе – Россия).
Источник — Sport.ua
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