Рабат. Екатерина Бондаренко уступила Лорен Дэвис в 1/8 финала

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Лига Европы. Полуфинал. Аякс – Лион. Анонс 16:36 — Alien Fox Щось спорт юа ставить анонс 1:1 уже на три матча із чотирьох в Єврокубках....

Дубль Мораеса вывел Тяньцзинь Цюанцзянь в 1/8 финала Кубка Китая 16:34 — rovenko А що? Стрибати від радості, що йому дали пас в ворота і він підставив ногу? Добре, що хоч заголо...