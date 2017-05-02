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Бондаренко вышла во второй круг в Рабате, Цуренко проиграла в Праге

Соперницами украинок были Сильвия Солер-Эспиноса и Елена Остапенко

  • 02.05.2017 18:48
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  • 1 комментария
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womenstennisblog.com. Катерина Бондаренко
© womenstennisblog.com. Катерина Бондаренко

Рабат, Марокко • 29 апреля - 6 мая • грунт • $250,000
Действующая чемпионка: Тимеа Бачински (Швейцария)

ПЕРВЫЙ КРУГ
Катерина Бондаренко (Украина) - [LL] Сильвия Солер-Эспиноса (Испания) 6-1 6-4

Во втором круге соревнований украинка встретится с седьмой сеяной Лорен Дэвис (WTA 35).

Напомним, изначально наша теннисистка готовилась к матчу с Лаурой Зигемунд в первом раунде турнира, но победительница Премьера в Штутгарте снялась с соревнований в Марокко. Немку в основной сетке заменила "lucky loser" Сильвия Солер-Эспиноса (WTA 159).

Рабат. Бондаренко проходит во второй круг

Прага, Чехия • 29 апреля - 6 мая • грунт • $250,000
Действующая чемпионка: Люси Шафаржова (Чехия)

ПЕРВЫЙ КРУГ
Леся Цуренко (Украина) - Елена Остапенко (Латвия) 4-6 3-6

Елена Остапенко берет реванш за поражение от украинки на соревнованиях в Акапулько в этом году. Сегодня представительнице Латвии понадобилось 1,5 часа, чтобы одержать первую в карьере победу над Цуренко. Леся проиграла по три гейма на своей подаче и выполнила по два брейка в каждом сете.

Прага. Цуренко покидает соревнования после первого раунда

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    qukazen
      qukazen, 02.05.2017 19:14
    0
    Остапенко і Цуренко грали погано (особливо на своїй подачі). Леся трохи гірше...
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