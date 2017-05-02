Бондаренко вышла во второй круг в Рабате, Цуренко проиграла в Праге

Рабат, Марокко • 29 апреля - 6 мая • грунт • $250,000

Действующая чемпионка: Тимеа Бачински (Швейцария)



ПЕРВЫЙ КРУГ

Катерина Бондаренко (Украина) - [LL] Сильвия Солер-Эспиноса (Испания) 6-1 6-4



Во втором круге соревнований украинка встретится с седьмой сеяной Лорен Дэвис (WTA 35).



Напомним, изначально наша теннисистка готовилась к матчу с Лаурой Зигемунд в первом раунде турнира, но победительница Премьера в Штутгарте снялась с соревнований в Марокко. Немку в основной сетке заменила "lucky loser" Сильвия Солер-Эспиноса (WTA 159).







Прага, Чехия • 29 апреля - 6 мая • грунт • $250,000

Действующая чемпионка: Люси Шафаржова (Чехия)



ПЕРВЫЙ КРУГ

Леся Цуренко (Украина) - Елена Остапенко (Латвия) 4-6 3-6



Елена Остапенко берет реванш за поражение от украинки на соревнованиях в Акапулько в этом году. Сегодня представительнице Латвии понадобилось 1,5 часа, чтобы одержать первую в карьере победу над Цуренко. Леся проиграла по три гейма на своей подаче и выполнила по два брейка в каждом сете.



