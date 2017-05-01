Мюнхен. Стаховский уступил Хаасу в 3 сетах

Украинец Сергей Стаховский не смог пробиться в 1/8 финала турнира в Мюнхене.
В поединке с 39-летним ветераном Томми Хаасом Стаховский сумел выиграть только первый сет: 6-1, 3-6, 4-6.
Украинский теннисист продолжит борьбу в парном разряде, его напарником стал Михаил Кукушкин из Казахстана. В первом раунде соревнований они померяются силами с парой Ненад Зимоньич (Сербия) / Миша Зверев (Германия)
Источник — Sport.ua
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