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Мюнхен. Стаховский уступил Хаасу в 3 сетах

Украинец продолжит борьбу на турнире в парном разряде

  • 01.05.2017 17:07
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atp.com. Сергей Стаховский
© atp.com. Сергей Стаховский

Украинец Сергей Стаховский не смог пробиться в 1/8 финала турнира в Мюнхене.

В поединке с 39-летним ветераном Томми Хаасом Стаховский сумел выиграть только первый сет: 6-1, 3-6, 4-6.

Украинский теннисист продолжит борьбу в парном разряде, его напарником стал Михаил Кукушкин из Казахстана. В первом раунде соревнований они померяются силами с парой Ненад Зимоньич (Сербия) / Миша Зверев (Германия)

Источник — Sport.ua

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