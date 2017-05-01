Мюнхен. Стаховский уступил Хаасу в 3 сетах

А чи проводити йому ще 2-3 поєдинки ( але не з Джошуа )це буде його рішення і ми його приймаємоЯ ...

Причина - возраст и падение скорости, реакции, рефлексов. Я вот взял и пересмотрел сегодня первый...

Обратите внимание что все "эксперты" бокса и в данном случае в этой статье тоже анализи...

если оставаться, я бы на месте Вдадимира, все же нашел бы способ провести бой с Фьюри.С таким бок...