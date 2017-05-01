Завацкая стала двукратной чемпионкой турнира в Больё-сюр-Мер

Не ходит- стало быть не любит! Печально...

Пусть сходит на ДАУНБАС арену-там его ждут парашисты с надроченными

кстати, ты заметил как преобразилась , в худшую сторону игра копанки без Фреда ? А прикинь если е...

"ватаноголоаое" ,сцука,когда ты думать будешь перед тем ,как писать------"Но ты со...

ой млять, та вас послушать так вам вообще все не конкуренты, однако в Европе вас всякие ноунеймы...

Одна команда на букву Д, даже при таком раскладе получает -14. Если бы сохранились старые расклад...