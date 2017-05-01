Завацкая стала двукратной чемпионкой турнира в Больё-сюр-Мер

Катарина Завацкая защитила титул на турнире первой категории во Франции
В решающем матче седьмая сеяная украинка, проиграв стартовый сет первой ракетке турнира Ольге Данилович, сумела вернуться в игру и одержала победу в следующих двух партиях: 4:6, 6:3, 6:0.
Путь к победе:
R1: BYE
R2: Данай Петрула (Греция, Q) отказ
R3: Варвара Грачёва (Россия, 10) 6:1, 6:3
QF: Паула Ариас-Манхон (Испания, 13) 6:0, 7:6(4)
SF: Людмила Беншейх (Франция) 6:0, 6:2
FR: Ольга Данилович (Сербия, 1) 4:6, 6:3, 6:0
17-летняя уроженка Луцка второй год подряд стала сильнейшей на грунтовых кортах Tournoi ITF Junior de Beaulieu-sur-Mer. Сегодняшняя победа принесла Завацкой 150 очков в зачёт юниорского рейтинга ITF.
Источник — Большой теннис Украины
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