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Рейтинг ATP. Лидирует Маррей, Стаховский вернулся в ТОП-100

Лучшим из украинцев остается Александр Долгополов

  • 01.05.2017 10:17
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По завершении очередной недели обновился рейтинг ATP среди теннисистов-профессионалов.

В первой десятке изменений не произошло. Лидирует Энди Маррей, за ним Джокович и Вавринка.

Что касается украинцев, то первой ракеткой страны остается Александр Долгополов – 83-е место в мировом рейтинге (-1 позиция за неделю). Вернулся в ТОП-100 Сергей Стаховский – 96-е место (+5), 125-м по итогам недели стал Илья Марченко (-7). Больше в ТОП-300 украинцев нет.

Источник — Sport.ua

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