Рейтинг ATP. Лидирует Маррей, Стаховский вернулся в ТОП-100

Дарио хороший игрок но падлюка ещё та как человек, Бутко должен перейти в клуб из Бельгии или Т...

аминь!

Дякуємо за все, великий Капітане та Легендо!

«Президент уже три года не ходит на стадион» сукаа, до слезз!!

Значит помнит Брагина....