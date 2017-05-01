Рейтинг ATP. Лидирует Маррей, Стаховский вернулся в ТОП-100

По завершении очередной недели обновился рейтинг ATP среди теннисистов-профессионалов.
В первой десятке изменений не произошло. Лидирует Энди Маррей, за ним Джокович и Вавринка.
Что касается украинцев, то первой ракеткой страны остается Александр Долгополов – 83-е место в мировом рейтинге (-1 позиция за неделю). Вернулся в ТОП-100 Сергей Стаховский – 96-е место (+5), 125-м по итогам недели стал Илья Марченко (-7). Больше в ТОП-300 украинцев нет.
Источник — Sport.ua
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