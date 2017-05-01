Стамбул. Надежда Киченок выиграла титул в парном разряде

Украинка Надежда Киченок завоевала титул в парном разряде на турнире WTA в Стамбуле!
В паре с словенкой Далилой Якупович Киченок выиграла финал у американо-бельгийской пары Меличар/Мертенс – 7:6(6), 6:2.
Для Надежды Киченок это уже третий парный титул WTA в карьере, ранее она побеждала в команде с сестрой.
Отметим, что ранее, на турнире в Стамбуле в одиночном разряде победила Элина Свитолина.
Источник — Sport.ua
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