Стамбул. Надежда Киченок выиграла титул в парном разряде

Украинка Надежда Киченок завоевала титул в парном разряде на турнире WTA в Стамбуле!

В паре с словенкой Далилой Якупович Киченок выиграла финал у американо-бельгийской пары Меличар/Мертенс – 7:6(6), 6:2.

Для Надежды Киченок это уже третий парный титул WTA в карьере, ранее она побеждала в команде с сестрой.

Отметим, что ранее, на турнире в Стамбуле в одиночном разряде победила Элина Свитолина.