Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира в Стамбуле.

В финальном матче харьковчанка в двух сетах переиграла бельгийку Элис Мертенс: 6-2, 6-4.

Таким образом, Свитолина завоевала уже третий одиночный трофей WTA в нынешнем году (Тайбэй, Дубай) и седьмой в карьере.