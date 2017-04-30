Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира в Стамбуле.
В финальном матче харьковчанка в двух сетах переиграла бельгийку Элис Мертенс: 6-2, 6-4.
Таким образом, Свитолина завоевала уже третий одиночный трофей WTA в нынешнем году (Тайбэй, Дубай) и седьмой в карьере.
THIRD title of 2017!@ElinaSvitolina wins @Istanbul_Cup! pic.twitter.com/z8CmfnPBlE— WTA (@WTA) 30 квітня 2017 р.
Источник — Sport.ua
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Місцями трохи нервувала, особливо в кінцівках сетів, але головне що вчасно взяла себе в руки і перемогла.
Перемога на класі хай і на другорядному турнірі, але хоч поступово по ходу Еліна входить в не улюблений грунтовий сезон. Так тримати, подальших перемог в матчах із більш серйозними суперницями.
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