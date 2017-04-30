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Свитолина выиграла турнир в Стамбуле

Первая ракетка Украины завоевала третий титул WTA в 2017 году

  • 30.04.2017 18:44
  • 594 просмотров
  • 2 комментария
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istanbulcup.com. Элина Свитолина
© istanbulcup.com. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира в Стамбуле.

В финальном матче харьковчанка в двух сетах переиграла бельгийку Элис Мертенс: 6-2, 6-4.

Таким образом, Свитолина завоевала уже третий одиночный трофей WTA в нынешнем году (Тайбэй, Дубай) и седьмой в карьере.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 30.04.2017 18:53
    +1
    Елінка просто молодець!
    Місцями трохи нервувала, особливо в кінцівках сетів, але головне що вчасно взяла себе в руки і перемогла.
    Перемога на класі хай і на другорядному турнірі, але хоч поступово по ходу Еліна входить в не улюблений грунтовий сезон. Так тримати, подальших перемог в матчах із більш серйозними суперницями.
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    topexpertintheworld
    online
      topexpertintheworld, 30.04.2017 18:55
    +1
    После Кличка, хоть какая-то отрада!
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