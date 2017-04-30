Илья Марченко возвращается на корт после травмы

Илья Марченко (АТР 118) возвращается на корты впервые с марта месяца, когда украинец проиграл на старте соревнований в Ирвинге.
Марченко посеян на турнире «Gimcheon Challenger» под четвертым номером. Соперник нашего теннисиста в первом раунде - 23-летний серб Марко Тепавац. В рейтинге АТР Тепавац занимает 248-е место.
Бороться за титул в Южной Корее также будут Йен-Сун Лю, Константин Кравчук, Блаж Кавчич, Вашек Поспишил, Рубен Бемельманс.
Источник — Большой теннис Украины
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