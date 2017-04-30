Илья Марченко возвращается на корт после травмы

А как ему аргументировать 2 минуты до конца раунда? Та же ситуация, что и у Володи ранее- 10 раун...

вообще как-то стремно так сдох после своего взрыва джошуа... интересно, кровь у них же и после бо...

У 5 рауді Кличко витримав спурт Джошуа і за 6-7 раунд мав просто достроковою перемогою закінчуват...