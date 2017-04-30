Стамбул. Свитолина и Надежда Киченок сразятся за трофеи

Сегодня на турнире WTA в турецком Стамбуле день украинских финалов. За трофей в одиночном разряде с Элизе Мертенс поборется первая ракетка Украины Элина Свитолина, а в парном разряде Надежда Киченок с Далилой Якупович поборется против все той же Мертенс и Николь Мелихар.

Матч Свитолина – Мертенс начнется в 17:00, сразу по его окончанию состоится финал в парном разряде.