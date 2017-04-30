Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «Рада, что смогла сохранить спокойствие»

Первая ракетка Украины прокомментировала выход в финал на турнире с Стамбуле

  • 30.04.2017 11:54
  • 447 просмотров
  • 0 комментария
Метки

- В матче против Яны Чепеловой я немного нервничала, - отметила Свитолина во время пресс-конференции. - Ты можешь почувствовать волнение в полуфинале, потому что понимаешь, как близко находишься к финалу, как приблизился к возможному титулу. Это всегда непросто, но я рада, что смогла сохранить спокойствие и быть уверенной в своей игре. Думаю, с моей стороны это был хороший матч.

Что касается предстоящего финала с Элис Мертенс, то это будет игра нервов в первую очередь. Посмотрим, как все сложится. На корте будут два игрока, которые будут готовы отдать все силы. Я ожидаю очень тяжелой игры. Это последний матч на турнире, поэтому я буду бороться, и, надеюсь, все пройдет гладко.

Лидер украинского тенниса в третий раз в этом году поборется за титул. Ранее в текущем сезоне Свитолина выиграла два трофея: в Тайбэе (WTA International) и в Дубае (WTA Premier 5). Напомним, что в активе украинки есть два титула в Стамбуле, но в парном разряде (2015 - с Дарьей Гавриловой, 2014 - с Мисаки Дои).

Финальный поединок Элина Свитолина - Элис Мертенс стартует в 17:00 по киевскому времени. После церемонии награждения участниц финала в одиночном разряде стартует финал в парном разряде с участием Надежды Киченок.

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.