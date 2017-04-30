Элина СВИТОЛИНА: «Рада, что смогла сохранить спокойствие»

- В матче против Яны Чепеловой я немного нервничала, - отметила Свитолина во время пресс-конференции. - Ты можешь почувствовать волнение в полуфинале, потому что понимаешь, как близко находишься к финалу, как приблизился к возможному титулу. Это всегда непросто, но я рада, что смогла сохранить спокойствие и быть уверенной в своей игре. Думаю, с моей стороны это был хороший матч.



Что касается предстоящего финала с Элис Мертенс, то это будет игра нервов в первую очередь. Посмотрим, как все сложится. На корте будут два игрока, которые будут готовы отдать все силы. Я ожидаю очень тяжелой игры. Это последний матч на турнире, поэтому я буду бороться, и, надеюсь, все пройдет гладко.



Лидер украинского тенниса в третий раз в этом году поборется за титул. Ранее в текущем сезоне Свитолина выиграла два трофея: в Тайбэе (WTA International) и в Дубае (WTA Premier 5). Напомним, что в активе украинки есть два титула в Стамбуле, но в парном разряде (2015 - с Дарьей Гавриловой, 2014 - с Мисаки Дои).



Финальный поединок Элина Свитолина - Элис Мертенс стартует в 17:00 по киевскому времени. После церемонии награждения участниц финала в одиночном разряде стартует финал в парном разряде с участием Надежды Киченок.