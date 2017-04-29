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Стамбул. Свитолина вышла в финал, обыграв обидчицу Ястремской

Украинская теннисистка отдала сопернице всего 5 геймов

  • 29.04.2017 18:25
  • 330 просмотров
  • 1 комментария
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istanbulcup.com. Элина Свитолина
© istanbulcup.com. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно разобралась со словачкой Яной Чепеловой в полуфинале турнира в Стамбуле.

Элина Свитолина (Украина) – Яна Чепелова (Словакия) – 6:2, 6:3.

Напомним, вчера словацкая теннисистка обыграла 16-летнюю украинку Даяну Ястремскую в напряженном трехсетовом поединке.

Элина Свитолина вышла уже в третий финал турниров WTA в 2017 году (Тайбэй, Дубай). На пути к триумфу в Стамбуле ей предстоит сразиттся с победительницей пары Бегу – Мертенс.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    qukazen
      qukazen, 29.04.2017 18:28
    0
    Оперативно написали статтю.
    Після 6:2, 5:2 -> 5:3 могло бути повторення вчорашнього з Даяною...
    Але Еліна досвідчиніша і явно сильніша за Чепелову.
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