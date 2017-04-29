Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно разобралась со словачкой Яной Чепеловой в полуфинале турнира в Стамбуле.
Элина Свитолина (Украина) – Яна Чепелова (Словакия) – 6:2, 6:3.
Напомним, вчера словацкая теннисистка обыграла 16-летнюю украинку Даяну Ястремскую в напряженном трехсетовом поединке.
Элина Свитолина вышла уже в третий финал турниров WTA в 2017 году (Тайбэй, Дубай). На пути к триумфу в Стамбуле ей предстоит сразиттся с победительницей пары Бегу – Мертенс.
.@ElinaSvitolina advances to @Istanbul_Cup Final!— WTA (@WTA) 29 квітня 2017 р.
Races past Cepelova 6-2, 6-3! pic.twitter.com/QuSU5Gm15I
Источник — Sport.ua
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Після 6:2, 5:2 -> 5:3 могло бути повторення вчорашнього з Даяною...
Але Еліна досвідчиніша і явно сильніша за Чепелову.
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