Цуренко и Киченок снялись с турнира в Штутгарте

Porsche Tennis Grand Prix - Premier
Штутгарт, Германия • 24-30 апреля • грунт (зал) • $776,000
Действующие чемпионки: Каролин Гарсия / Кристина Младенович (Франция)
Парный разряд. Четвертьфинал
Леся Цуренко (Украина) / Людмила Киченок (Украина) - [4] Анна-Лена Грёнефельд (Германия) / Квета Пешке (Чехия), отказ
Напомним, в первом раунде украинский дуэт обыграл пару Ольга Савчук / Ралука Олару. Леся и Людмила впервые выступили в паре на турнире WTA.
Четвертые сеяные Грёнефельд и Пешке в 1/2 финала встретятся с дуэтом Эбигейл Спирс / Катарина Среботник.
Источник — Большой теннис Украины
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