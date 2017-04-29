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Цуренко и Киченок снялись с турнира в Штутгарте

Украинские теннисистки впервые выступали в паре на турнире WTA

  • 29.04.2017 12:58
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btu.org.ua. Леся Цуренко
© btu.org.ua. Леся Цуренко

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Действующие чемпионки: Каролин Гарсия / Кристина Младенович (Франция)

Парный разряд. Четвертьфинал
Леся Цуренко (Украина) / Людмила Киченок (Украина) - [4] Анна-Лена Грёнефельд (Германия) / Квета Пешке (Чехия), отказ

Напомним, в первом раунде украинский дуэт обыграл пару Ольга Савчук / Ралука Олару. Леся и Людмила впервые выступили в паре на турнире WTA.

Четвертые сеяные Грёнефельд и Пешке в 1/2 финала встретятся с дуэтом Эбигейл Спирс / Катарина Среботник.

Источник — Большой теннис Украины

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