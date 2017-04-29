Элина СВИТОЛИНА: «Моя цель - уехать из Стамбула с трофеем»

- Победа - это победа, это был хороший матч. Сорана Кырстя из тех соперниц, от которых не знаешь, чего ожидать. Она играет очень агрессивно, находит хорошие углы. Мне нужно было все время оставаться сфокусированной.



Я решила выступить в Стамбуле, поскольку эти соревнования проводятся на открытых кортах. Штутгарт - турнир в зале, поэтому я приняла это решение с командой уже несколько месяцев назад, еще до того, как подтвердила свое участие в матче Кубка Федерации (сборные Украины и Германии в прошлые выходные провели поединок плей-офф Первой Мировой группы на центральном корте турнира WTA в Штутгарте). Так что это было немного странно, но я уже не хотела вносить никакие изменения в свое расписание.



Выиграть в Турции свой третий титул в сезоне? Не нужно на меня слишком давить (смеется). Но определенно моя цель - это уехать из Стамбула с трофеем, поэтому я буду делать все, чтобы показать лучшую игру и оставить все силы на корте как и всегда.



Стамбул - очень особенное место для меня, поскольку здесь я выиграла свой первый турнир 10K Challenger. Это случилось еще на старте моей карьеры, так что, надеюсь, тогда я стала чемпионкой в Стамбуле не в последний раз.



Сегодня в полуфинале «TEB BNP Paribas Istanbul Cup» Элина Свитолинa сыграет с представительницей Словакии Яной Чепеловой. Матч стартует вторым запуском на центральном корте соревнований (начало поединка: не ранее 17:00).