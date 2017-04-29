Свитолина вышла в полуфинал турнира в Стамбуле

TEB BNP Paribas Istanbul Cup - International
Стамбул, Турция • 24-30 апреля • грунт • $250,000
Действующая чемпионка: Чагла Буюкакчай (Турция)
Четвертьфинал
[1] Элина Свитолина (Украина) - [5] Сорана Кырстя (Румыния) 6-4 6-4
Брейки в стартовых геймах каждого сета помогли Свитолиной повести в счете. Если в первой партии Элина сохранила свое преимущество до конца, то во втором сете соперница реализовала и свои шансы на подаче украинки. Сравняв счет (2-2), Кырстя «под ноль» проиграла свой гейм. Не использовав три скрытых матчбола в седьмом гейме, Свитолина теряет очко на своей подаче (4-4). Сорана уступает на двойной ошибке очередной гейм, а затем Элина завершает поединок на подаче.
Элина Свитолина в четвертый раз в этом году будет бороться за путевку в финал турнира WTA. В начале сезона в Брисбене украинка проиграла на этой стадии Каролине Плишковой, на турнире в Тайбэе прошла Мэнди Минеллу, а в Дубае - Анжелик Кербер.
Соперницей Свитолиной в 1/2 финала стала Яна Чепелова (WTA 97). Ранее в пятницу словачка одержала непростую победу в трехчасовом противостоянии с 16-летней украинкой Даяной Ястремской.
Источник — Большой теннис Украины
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