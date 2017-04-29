Свитолина вышла в полуфинал турнира в Стамбуле

ни за договоные матчи отстранены. и в Металлисте уже и половины игроков нет. в Англии за стaвки н...

Да не нервничай, футбол уже убит, просто надо подождать изменений, принципиальных, а сейчас смотр...

я офигеваю. с КДК ФФУ, вы что добиваете умирающий клуб?? Вы за счет кого собираетесь УПЛ пополня...