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Стамбул. Ястремская уступила Чепеловой в четвертьфинале

16-летняя украинская теннисистка проиграла в тяжелейшем 3-сетовом поединке

  • 28.04.2017 18:28
  • 115 просмотров
  • 2 комментария
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istanbulcup.com. Даяна Ястремская
© istanbulcup.com. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская покидает турнир в Стамбуле. В 1/4 финала 16-летняя украинка в невероятно напряженном трехсетовом поединке уступила словачке Яне Чепеловой. Добавим, что во втором сете Ястремская дважды подавала на матч.

Яна Чепелова (Словакия) – Даяна Ястремская (Украина) – 2:6, 7:6(4), 6:4.

Словацкая теннисистка вышла в полуфинал, где встретится с победителем пары Свитолина – Кырстя.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Владислав Похилый
    online
      Владислав Похилый, 28.04.2017 18:50
    0
    Матч - трагедия. Как же Даяна возила Чепелову до счета 5-2 во втором сете... просто великолепный теннис был. А потом началась сплошная жесть: сетка-аут аут-сетка. Чепелова поняла, что игра не идет и стала играть крайне осторожно, нанося почти все удары по центру, в надежде на ошибки соперницы. Надо было просто меньше атаковать в конце, сыграть более прагматично. Видно опыта не хватило...
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    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 28.04.2017 18:52
    0
    Жалко, но без таких поражений не будет побед.
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