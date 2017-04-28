Стамбул. Ястремская уступила Чепеловой в четвертьфинале

Украинская теннисистка Даяна Ястремская покидает турнир в Стамбуле. В 1/4 финала 16-летняя украинка в невероятно напряженном трехсетовом поединке уступила словачке Яне Чепеловой. Добавим, что во втором сете Ястремская дважды подавала на матч.

Яна Чепелова (Словакия) – Даяна Ястремская (Украина) – 2:6, 7:6(4), 6:4.

Словацкая теннисистка вышла в полуфинал, где встретится с победителем пары Свитолина – Кырстя.