Первая ракетка Украины Элина Свитолина преодолела второй раунд в Стамбуле, одолев румынку Александру Каданцу в двух сетах – 6:3, 6:3.
В следующем раунде украинка померяется силами с еще одной представительницей Румынии – Сораной Кырстя.
Напомним, Свитолина является первой сеяной турнира в Турции.
.@ElinaSvitolina defeats Cadantu 6-3, 6-3!— WTA (@WTA) 27 квітня 2017 р.
Meets @Sorana_Cirstea in @Istanbul_Cup Quarterfinals! pic.twitter.com/67XwnomBQz
Источник — Sport.ua
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