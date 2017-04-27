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Стамбул. Свитолина обыграла Каданцу во втором круге

В следующем раунде украинская теннисистка сыграет против еще одной румынки

  • 27.04.2017 21:15
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istanbulcup.com. Элина Свитолина
© istanbulcup.com. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина преодолела второй раунд в Стамбуле, одолев румынку Александру Каданцу в двух сетах – 6:3, 6:3.

В следующем раунде украинка померяется силами с еще одной представительницей Румынии – Сораной Кырстя.

Напомним, Свитолина является первой сеяной турнира в Турции.

Источник — Sport.ua

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