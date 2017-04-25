Анастасия Зарицкая сменила украинское граждансто

19-летняя украинская теннисистка Анастасия Зарицкая сменила украинское гражданство на чешское.
«Я здесь родилась и жила на протяжении длительного времени, поэтому для меня это был очевидный шаг, чтобы получить чешское гражданство. Я стремилась к этому очень долго и я рада, что это наконец произошло.
Чувствую ли я себя больше чешкой, чем украинкой? Я об этом даже не думала. Считаю, что данное сочетание национальностей характеризует меня как личность. Я с удовольствием приезжаю в Украину, когда нахожу свободное место в своём календаре», - сказала Зарицкая.
Напомним, в прошлом году Зарицкая выиграла два турнира с призовым фондом $10,000 в Эстонии и Германии.
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Кто мне минусов наставил,есть объяснения?Отзовитесь кто ставил.
З-за парєбріка прішлі гади!!!
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