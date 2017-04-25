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Анастасия Зарицкая сменила украинское граждансто

19-летняя теннисистка родилась и выросла в Чехии

  • 25.04.2017 22:45
  • 835 просмотров
  • 7 комментария
Метки
sapronov-tennis.org. Анастасия Зарицкая
© sapronov-tennis.org. Анастасия Зарицкая

19-летняя украинская теннисистка Анастасия Зарицкая сменила украинское гражданство на чешское.

«Я здесь родилась и жила на протяжении длительного времени, поэтому для меня это был очевидный шаг, чтобы получить чешское гражданство. Я стремилась к этому очень долго и я рада, что это наконец произошло.

Чувствую ли я себя больше чешкой, чем украинкой? Я об этом даже не думала. Считаю, что данное сочетание национальностей характеризует меня как личность. Я с удовольствием приезжаю в Украину, когда нахожу свободное место в своём календаре», - сказала Зарицкая.

Напомним, в прошлом году Зарицкая выиграла два турнира с призовым фондом $10,000 в Эстонии и Германии.

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Комментарии
    rotoff
    rotoff, 25.04.2017 22:48
    -1
    Правильно)
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    maverik_fo
      maverik_fo, 25.04.2017 23:00
    -6
    Рыба ищет где глубже,а человек где лучше.Ничего,будут ещё жители Украины жить лучше чем в Гейропе.
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    Иван Бестужев
      Иван Бестужев, 25.04.2017 23:10
    -3
    Хай дисквал впишуть на 4 роки , Бубка ж клявся шо жоден спортсмен не змінить громадянства без дисквалу.Де Жданов зі своїми рішучими діями, завжди розпинається в фейсбуці а тут в рота води набрав.Вона виступала за збірну України отже дисква 4 роки і хай далі сосе чехам хери скільки хоче!!!!!!!!!!!Засранка мала!!!!!!!
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    maverik_fo
      maverik_fo, 25.04.2017 23:17
    -4
    Кто мне минусов наставил,есть объяснения?Отзовитесь кто ставил.
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    Анатолий Чорнобук
    online
      Анатолий Чорнобук, 25.04.2017 23:22
    0
    maverik_fo, 25.04.2017 23:17
    Кто мне минусов наставил,есть объяснения?Отзовитесь кто ставил.
    З-за парєбріка прішлі гади!!!
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    maverik_fo
      maverik_fo, 25.04.2017 23:25
    -3
    Анатолий Чорнобук, 25.04.2017 23:22
    maverik_fo, 25.04.2017 23:17
    Кто мне минусов наставил,есть объяснения?Отзовитесь кто ставил.

    З-за парєбріка прішлі гади!!!
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    KIEWADIM
      KIEWADIM, 25.04.2017 23:29
    0
    Это ее выбор, может Чехия сделала ей больше чем наша страна, удачи ей. Жизнь покажет, правильный она сделала выбор, или нет...
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