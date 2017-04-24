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Даяна Ястремская одержала первую победу на турнирах WTA

В Стамбуле 16-летняя украинка переиграла Андреа Петкович из Германии

  • 24.04.2017 21:50
  • 329 просмотров
  • 5 комментария
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istanbulcup.com. Даяна Ястремская
© istanbulcup.com. Даяна Ястремская

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла в первом круге турнира в Стамбуле немку Андреа Петкович, которая является 78-й ракеткой мира.

Даяна Ястремская (Украина) – Андреа Петкович (Германия) – 3:6, 6:0, 6:3

Эта победа для 16-летней спортсменки стала первой на турнирах WTA. На данный момент Ястремская занимает 420-ю позицию в мировом рейтинге.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    and878787
    online
      and878787, 24.04.2017 22:04
    +1
    Непогано
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 24.04.2017 22:12
    +1
    Наконец-то выдали эту новость! Я смотрел, начиная со счета 3:0 во втором сете и могу сказать, что Даяна выдала шикарную игру. Огромное количество виннерсов, порой совершенно невероятных. Я смотрел и вспоминал 15-летнюю Хингис. Да, было много и ошибок. Очень сильно Даяне не хватает мощи, физической готовности Элины. Но это можно подтянуть упорным трудом, а вот талант без видимых усилий раскладывать мячи по линиям - он либо есть, либо нет. Поскольку у Даяны он очевиден, то шансы войти в элиту уже взрослого тенниса у нее неплохи. Кстати, одна эта победа поднимет ее в рейтинге мест на 80.
    Мои поздравления с первой победой в Туре! И еще, небольшой, но реванш за вчерашнее поражение от немок.
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    gudini1977
      gudini1977, 24.04.2017 22:13
    0
    Удалось посмотреть матч. Я конечно не специалист, но сложилось мнение что это теннис какого то нового уровня. Диане конечно поначалу будет тяжеловато, т.к. взрослые бьют больнее, и ошибки пока есть, но перспективы большие во взрослом теннисе, если конечно .... тьху тфу некаркать. В общем удачи.
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    gudini1977
      gudini1977, 24.04.2017 22:14
    +1
    Станислав Матусевич, 24.04.2017 22:12
    Кстати, одна эта победа поднимет ее в рейтинге мест на 80.
    Мои поздравления с первой победой в Туре! И еще, небольшой, но реванш за вчерашнее поражение от немок.
    Поднялась на 70 позиций. 350 место сейчас.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 24.04.2017 22:23
    0
    gudini1977, 24.04.2017 22:13
    Я конечно не специалист, но сложилось мнение что это теннис какого то нового уровня.
    Это не новое, а уже подзабытое старое. Так играли в 90-х, пока женский теннис не стал более силовым. Сейчас на одних таланте и технике в топ не попасть, нужна физика. У нас вообще сейчас много талантливых девчонок в возрасте 14-20 лет. Надеюсь, что кто-то из них вырастет в теннисистку уровня Элины, а может, даже еще покруче.
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