Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла в первом круге турнира в Стамбуле немку Андреа Петкович, которая является 78-й ракеткой мира.
Даяна Ястремская (Украина) – Андреа Петкович (Германия) – 3:6, 6:0, 6:3
Эта победа для 16-летней спортсменки стала первой на турнирах WTA. На данный момент Ястремская занимает 420-ю позицию в мировом рейтинге.
First #WTA win for 16-year-old @D_Yastremska!— WTA (@WTA) 24 квітня 2017 р.
Stuns Petkovic 3-6, 6-0, 6-3! #istanbulcup pic.twitter.com/1H4vKE4fwN
Источник — Sport.ua
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Мои поздравления с первой победой в Туре! И еще, небольшой, но реванш за вчерашнее поражение от немок.
Мои поздравления с первой победой в Туре! И еще, небольшой, но реванш за вчерашнее поражение от немок.
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