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Даяна Ястремская одержала первую победу на турнирах WTA 22:23 — Станислав Матусевич Это не новое, а уже подзабытое старое. Так играли в 90-х, пока женский теннис не стал более силов...