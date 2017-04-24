Надаль поднялся в топ-5 рейтинга АТР, Маррей - №1

Так если ДК начнет играть нормально- ей будет все равно на "донецкие" матчи.

желание Реброва еще можно объяснить тем, что в первой шестерке, скорее всего будет два кротятски...

Потому что ничем другим нельзя объяснить желание играть с колхозами, а не сильными командами. В т...

почему ты думаешь что мир вокруг твоей копанки крутится ?

Реброва можно понять, куда приятнее проигрывать Шахте 2 раза за сезон, а не 4. Ущербная позиция т...

а давайте как в Англии, Италии, Испании - 20 команд. А так как мы вообше большая страна- давайте ...