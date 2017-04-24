Надаль поднялся в топ-5 рейтинга АТР, Маррей - №1

В рейтинге АТР состоялись некоторые изменения. Рафаэль Надаль, выигравший «Мастерс» в Монте-Карло, потеснил с пятой позиции японца Кеи Нисикори. Александр Долгополов, хотя и потерял сразу 14 позиций, по-прежнему остается единственным украинцем в топ-100 этого списка.
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11690
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8085
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5695
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5125
5 (7). Рафаэль Надаль (Испания) – 4235
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4165
7 (5). Кеи Нисикори (Япония) – 4010
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3565
9 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3385
10 (13). Давид Гоффен (Бельгия) – 2975
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...82 (68). Александр Долгополов (Украина) – 640
...82 (68). Александр Долгополов (Украина) – 640
...101 (105). Сергей Стаховский (Украина) – 544
...118 (116) Илья Марченко (Украина) – 477
Источник — Sport.ua
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