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Надаль выиграл турнир в Монте-Карло, установив 2 рекорда

Седьмая ракетка мира в финале обыграл Альберта Рамоса

  • 23.04.2017 19:10
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AP. Рафаэль Надаль
© AP. Рафаэль Надаль

30-летний испанец Рафаэль Надаль в финале турнира АТР в Монте-Карло (призовой фонд 4,629 млн евро) в двух сетах обыграл соотечественника Альберта Рамоса - 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 16 минут.

Таким образом, Надаль установил сразу два рекорда. Во-первых, он стал первым теннисистом в истории, выигравшим один турнир десять раз. Ранее он побеждал в Монте-Карло в 2005-2012-м и 2016-м. Кроме того, этот титул стал 50-м, завоеванным на грунте - ни одному теннисисту еще не удавалось выиграть столько турниров на этом покрытии.
 
Добавим, что всего в карьере Рафаэля теперь ровно 70 титулов, из них 29 - в серии «Мастерс» (у рекордсмена Новака Джоковича - 30). 

Источник — Sport.ua

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