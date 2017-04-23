Надаль выиграл турнир в Монте-Карло, установив 2 рекорда

30-летний испанец Рафаэль Надаль в финале турнира АТР в Монте-Карло (призовой фонд 4,629 млн евро) в двух сетах обыграл соотечественника Альберта Рамоса - 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 16 минут.

Таким образом, Надаль установил сразу два рекорда. Во-первых, он стал первым теннисистом в истории, выигравшим один турнир десять раз. Ранее он побеждал в Монте-Карло в 2005-2012-м и 2016-м. Кроме того, этот титул стал 50-м, завоеванным на грунте - ни одному теннисисту еще не удавалось выиграть столько турниров на этом покрытии.

Добавим, что всего в карьере Рафаэля теперь ровно 70 титулов, из них 29 - в серии «Мастерс» (у рекордсмена Новака Джоковича - 30).