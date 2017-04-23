Кубок Федераций. Германия досрочно победила Украину

В плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации сборная Германии досрочно обыграла Украину. Юлия Гергес обыграла Лесю Цуренко в двух сетах (6:4, 6:4) и счет стал 3:1 в пользу немецкой команды. Таким образом, в следующем сезоне Германия также будет выступать в первой группе, Украина - во второй.



Напомним, ранее Украина уже встречалась с Германиий в рамках Кубка Федерации - в 2004-м, и также уступила.