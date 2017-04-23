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Кубок Федераций. Германия досрочно победила Украину

Юлия Гергес обыграла Лесю Цуренко в двух сетах

  • 23.04.2017 16:38
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fedcup.com. Юлия Гергес
© fedcup.com. Юлия Гергес

В плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации сборная Германии досрочно обыграла Украину. Юлия Гергес обыграла Лесю Цуренко в двух сетах (6:4, 6:4) и счет стал 3:1 в пользу немецкой команды. Таким образом, в следующем сезоне Германия также будет выступать в первой группе, Украина - во второй. 

Напомним, ранее Украина уже встречалась с Германиий  в рамках Кубка Федерации - в 2004-м, и также уступила. 

Источник — Sport.ua

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