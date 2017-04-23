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Кубок Федераций. Германия – Украина. ВИДЕО LIVE

В Штутгарте проходит второй игровой день матча между сборными

  • 23.04.2017 12:00
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ftu.org.ua
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В воскресенье в Штутгарте пройдет вторая часть теннисного матча между сборными Германии и Украины в рамках Кубка Федераций. После первого игрового дня Украина уступает со счетом 0:2.

В воскресенье состоятся такие поединки:

Элина Свитолина – Анжелик Кербер
Леся Цуренко – Юлия Гергес
Надежда Киченок/ Ольга Савчук – Лаура Зигмунд/ Карина Виттхефт

Следите за поединками начиная с 12:00

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