Кубок Федераций. Германия – Украина. ВИДЕО LIVE

В воскресенье в Штутгарте пройдет вторая часть теннисного матча между сборными Германии и Украины в рамках Кубка Федераций. После первого игрового дня Украина уступает со счетом 0:2.
В воскресенье состоятся такие поединки:
Элина Свитолина – Анжелик Кербер
Леся Цуренко – Юлия Гергес
Надежда Киченок/ Ольга Савчук – Лаура Зигмунд/ Карина Виттхефт
Следите за поединками начиная с 12:00
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