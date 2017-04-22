Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кубок Федерации. Цуренко уступила Кербер в 2 сетах

Германия выиграла оба матча первого игрового дня

  • 22.04.2017 17:17
  • 82 просмотров
  • 0 комментария
Метки
btu.org.ua. Леся Цуренко и Анжелик Кербер
© btu.org.ua. Леся Цуренко и Анжелик Кербер

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла матч лидеру WTA немке Анжелик Кербер. Сборная Германии увеличила преимущество в противостоянии на Кубке Федерации со сборной Украины.

Леся Цуренко (Украина) – Анжелик Кербер (Германия) – 1:6, 4:6

Завтрашний день откроет матч Элины Свитолиной и Анжелик Кербер. Ранее Свитолина уступила в 3 сетах Юлии Гергес.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.