Кубок Федерации. Цуренко уступила Кербер в 2 сетах

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла матч лидеру WTA немке Анжелик Кербер. Сборная Германии увеличила преимущество в противостоянии на Кубке Федерации со сборной Украины.
Леся Цуренко (Украина) – Анжелик Кербер (Германия) – 1:6, 4:6
Завтрашний день откроет матч Элины Свитолиной и Анжелик Кербер. Ранее Свитолина уступила в 3 сетах Юлии Гергес.
Источник — Sport.ua
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