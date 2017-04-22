Кубок Федерации. Цуренко уступила Кербер в 2 сетах

следующий матч на выезде с ляхами..

Да хоч би й так. Просто я хочу, щоб у нас хокей розвивався, а не о це ми тільки робимо, що боремо...

какое же позорище, типа домашний чм, а на деле типичная выездная игра в мадярии((( даунбассовкая ...

Що якщо крадеш, то кради мільйонами, а краще мільярдами, бо за пару тисяч посадять))