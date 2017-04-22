Кубок Федерации. Свитолина потерпела поражение от Юлии Гергес

Да уж... Даже при приличном фарте зацепиться за очки не смогли... Надежда умирает последней...

Владислав Похилый, 22.04.2017 Хоккей на дне, футбол на дне, баскет, волик, гандбол там же. Денег ...

Після 3-4 виключив телик, щоб недивитись цей сором. Програли найпринциповішому супернику. Шанси т...