Кубок Федерации. Свитолина потерпела поражение от Юлии Гергес

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила немке Юлии Гергес в первом мачте поединка плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Таким образом, счет в противостоянии открыла сборная Германии.
Элинa Свитолина (Украина) – Юлия Гергес (Германия) – 6:4, 1:6, 4:6
Во втором поединке дня встретятся Леся Цуренко и Анжелик Кербер.
Источник — Sport.ua
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