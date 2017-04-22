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Кубок Федерации. Свитолина потерпела поражение от Юлии Гергес

Сборная Германии взяла первое очко в матче

  • 22.04.2017 15:52
  • 754 просмотров
  • 2 комментария
Метки
btu.org.ua. Элина Свитолина
© btu.org.ua. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила немке Юлии Гергес в первом мачте поединка плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Таким образом, счет в противостоянии открыла сборная Германии.

Элинa Свитолина (Украина) – Юлия Гергес (Германия) – 6:4, 1:6, 4:6

Во втором поединке дня встретятся Леся Цуренко и Анжелик Кербер.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    solova63
      solova63, 22.04.2017 16:13
    +4
    ну вот и все. Можно сушить весла. Жаль.
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    Владислав Похилый
    online
      Владислав Похилый, 22.04.2017 16:16
    +3
    Еще и Кербер за этот месяц подтянула форму. Выносит Лесю в одну калитку.
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