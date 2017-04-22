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Бондаренко проиграла на старте квалификации турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка уступила эстонке Анетт Контавейт

  • 22.04.2017 12:46
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Квалификация. Первый раунд
Катерина Бондаренко (Украина) - [7] Анетт Контавейт (Эстония) 5-7 3-6

Поединок продолжался почти 1,5 часа: украинка реализовала два брейкпоинта из восьми, а ее сопернице удалось выиграть пять из десяти. При двух эйсах Бондаренко выполнила семь двойных ошибок, тогда как Контавейт допустила только одну двойную и девять раз подала на вылет.

Ранее девушки встречались на корте в рамках турнира на траве в Истборне в прошлом сезоне, где победу в трех сетах праздновала наша теннисистка.

Источник — Большой теннис Украины

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