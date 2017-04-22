Бондаренко проиграла на старте квалификации турнира в Штутгарте

Porsche Tennis Grand Prix - Premier
24-30 апреля • грунт (зал) • $776,000
Действующая чемпионка: Анжелик Кербер (Германия)
Квалификация. Первый раунд
Катерина Бондаренко (Украина) - [7] Анетт Контавейт (Эстония) 5-7 3-6
Поединок продолжался почти 1,5 часа: украинка реализовала два брейкпоинта из восьми, а ее сопернице удалось выиграть пять из десяти. При двух эйсах Бондаренко выполнила семь двойных ошибок, тогда как Контавейт допустила только одну двойную и девять раз подала на вылет.
Ранее девушки встречались на корте в рамках турнира на траве в Истборне в прошлом сезоне, где победу в трех сетах праздновала наша теннисистка.
Источник — Большой теннис Украины
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