Бондаренко проиграла на старте квалификации турнира в Штутгарте

Porsche Tennis Grand Prix - Premier

24-30 апреля • грунт (зал) • $776,000

Действующая чемпионка: Анжелик Кербер (Германия)



Квалификация. Первый раунд

Катерина Бондаренко (Украина) - [7] Анетт Контавейт (Эстония) 5-7 3-6



Поединок продолжался почти 1,5 часа: украинка реализовала два брейкпоинта из восьми, а ее сопернице удалось выиграть пять из десяти. При двух эйсах Бондаренко выполнила семь двойных ошибок, тогда как Контавейт допустила только одну двойную и девять раз подала на вылет.



Ранее девушки встречались на корте в рамках турнира на траве в Истборне в прошлом сезоне, где победу в трех сетах праздновала наша теннисистка.