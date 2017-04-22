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Стаховский сыграет с чемпионом юниорского Australian Open

Украинский теннисист стартует в квалификации турнира, который пройдет в Будапеште

  • 22.04.2017 09:56
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btu.org.ua
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Gazprom Hungarian Open - ATP World Tour 250
Будапешт, Венгрия • 24-30 апреля • грунт • €482,060
Действующий чемпион: проводится впервые

Сергей Стаховский стартует на третьем грунтовом турнире в этом году. Также как и на соревнованиях в Марракеше и Монте-Карло украинцу, который занимает 105-ю строчку в рейтинге АТР, придётся преодолевать квалификационный отбор. В Будапеште первым соперником Стаховского стал 17-летний обладатель «wild card» Жомбор Пирош из Венгрии, который отметился в этом году победой на юниорском Открытом чемпионате Австралии.

31-летний Стаховский в этом году сыграл 24 матча и выиграл ровно половину из них. На грунтовых турнирах украинец сумел преодолеть квалификацию в Марракеше, но затем уступил в первом круге Томми Робредо, а в Монте-Карло Стаховский остановился в финале отборочного турнира.

Источник — Большой теннис Украины

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