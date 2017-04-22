Кубок Федерации. Германия – Украина. Анонс

Сегодня в немецком Штутгарте стартует двухдневный теннисный матч Германия – Украина. Официальный статус – поединок плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Проще говоря, на кону путевка в топ-восьмерку участниц этого турнира следующего года.

Капитанам команд удалось собрать самые, что ни на есть боевые составы. Примечательно, что каждую из сборных поведет в бой первый номер национального рейтинга, правда, в случае с Анжелик Кербер стоит добавлять, что она еще и лидер мирового зачета.

Вчерашняя жеребьевка преподнесла такие пары:

22 апреля

Элина Свитолина – Юлия Гергес

Леся Цуренко – Анжелик Кербер

23 апреля

Элина Свитолина – Анжелик Кербер

Леся Цуренко – Юлия Гергес

Надежда Киченок/ Ольга Савчук – Лаура Зигмунд/ Карина Виттхефт

Напомним, что путь сборных к этому плей-офф Мировой группы Кубка Федерации был разным. Нашим девчатам на предыдущей стадии удалось непринужденно обыграть команду Австралии 3:1, причем свой единственный балл представительницы Зеленого континента добыли, уже проигрывая 0:3. Досрочную победу в противостоянии Украине принесла Элина Свитолина, обыгравшая Дарью Гаврилову – 6:3, 6:2.

Так же легко выступили и немки. В четвертьфинале Мировой группы они даже не взяли у сборной США «очко престижа» – 0:4. Столь сокрушительный проигрыш сопровождался не менее громким скандалом. Перед встречей Андреа Петкович с американкой Элисон Риске вместо современного гимна Германии организаторами был включен гимн Третьего рейха, запрещенный еще в 1945 году. Оконфузившиеся хозяева (матч проходил на Гавайях) еще долго извинялись перед бундестим, но настроение европейцам они изрядно подпортили еще до начала игр. Между прочим, история имела продолжение. Незадачливый американский певец Уилл Кимбэл, который и исполнил гимн нацисткой Германии, получил приглашение на предстоящий матч немок с Украиной, чтобы исправиться и спеть уже современный гимн Германии.

Интересно, что доселе женские сборные Украины и Германии встречались в Кубке Федерации лишь раз. В 2004 году на нашей земле, точнее на кортах Ильичевска (с 2016 года – Черноморск), что в Одесской области. Тогда победу праздновали немки – 3:2 и вышли в Мировую группу. В составе украинок играли Татьяна Перебийнис и Юлиана Федак, за немок выступали Анна-Лена Гренефель, Жасмин Вер и Барбара Риттнер. Последняя, кстати, сейчас является капитаном своей сборной, и, по ее словам, «опасается сборную Украины, и в первую очередь, Свитолину».

Наш рулевой – Михаил Филима утверждает, что его подопечные рвутся в бой. Все девушки до единой немного расстроились из-за того, что согласно жребию, придется играть на выезде. Уж очень их вдохновила поддержка родных болельщиков в предыдущем матче. Однако Элина Свитолина от лица подруг пообещала, что команда выложится по максимуму. И лукаво добавила о неплохих наших шансах на общую победу. Уверен, что можно одолеть соперниц, и Филима.

Хотя соперник не просто грозен, но и многоопытен. С 2002 года сборная Германии постоянно выступала в плей-офф Мировой группы. За исключением 2014-го года, когда дошла до финала, и 2015-го, тогда остановилась в полуфинале. В прошлом сезоне немки обыграли в плей-офф команду Румынии, в 2013-м - Сербии, в 2012 году уступили Австралии, в 2011-м – обыграли США, а в 2010 – оказались слабее Франции. Дважды немки были обладательницами Кубка Федерации – в 1987 и 1992 годах.

При этом все заявленные на матч немецкие теннисистки входят в первую сотню мирового рейтинга, а Анжелика Кербер и вовсе его возглавляет. Далее идут Лаура Зигмунд (37 место), Юлия Гергес (46) и Карина Виттхефт (69). Наши девушки располагаются так: Элина Свитолина 13-я в рейтинге WTA, Леся Цуренко (43), Ольга Савчук (323) и Надежда Киченок (400).

А пока на Porsche-Arena в Штутгарте шли последние приготовления к поединку, наши красавицы-девчата посетили традиционное предматчевое мероприятие – официальный ужин. Он прошел в автомобильном музее Porsche, поэтому Свитолина и компания, облаченные в стильные наряды и с ослепительными улыбками, не просто отужинали, но и провели импровизированную фотосессию на фоне крутых машин известного одноименного автоконцерна.

Будем надеяться, что такими же улыбчивыми мы увидим их и воскресным вечером. Нам же остается только держать кулаки!

Иван АНДРЕЙЧЕНКО