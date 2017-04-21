Матч сборных Германии и Украины откроют Свитолина и Гергес

В Штутгарте состоялась жеребьевка матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между сборными Германии и Украины.
22 апреля
Элина Свитолина – Юлия Гергес
Леся Цуренко – Анжелик Кербер
23 апреля
Элина Свитолина – Анжелик Кербер
Леся Цуренко – Юлия Гергес
Надежда Киченок/ Ольга Савчук – Лаура Зигмунд/ Карина Виттхефт
Капитаны команд могут сделать замены во второй день соревнований, но не позднее, чем за час до начала матча.
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