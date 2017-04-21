Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Матч сборных Германии и Украины откроют Свитолина и Гергес

В Штутгарте состоялась жеребьевка Кубка Федерации

  • 21.04.2017 14:30
  • 128 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Матч сборных Германии и Украины откроют Свитолина и Гергес

В Штутгарте состоялась жеребьевка матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между сборными Германии и Украины.

22 апреля

Элина Свитолина – Юлия Гергес

Леся Цуренко – Анжелик Кербер

23 апреля

Элина Свитолина – Анжелик Кербер

Леся Цуренко – Юлия Гергес

Надежда Киченок/ Ольга Савчук – Лаура Зигмунд/ Карина Виттхефт

Капитаны команд могут сделать замены во второй день соревнований, но не позднее, чем за час до начала матча.

 

 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.