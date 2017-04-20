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Cерена Уильямс приостановит карьеру из-за беременности

Американка планирует вернуться в Тур в 2018-м году

  • 20.04.2017 12:45
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sportingnews.com. Серена Уильмс
© sportingnews.com. Серена Уильмс
Американская теннисистка Серена Уильямс приостановит карьеру из-за беременности. Победительница Australian Open-2017 планирует вернуться в Тур в 2018-м году. Представитель американки Келли Буш подтвердил беременность Серены.
 
Жених Уильямс Алексис Оганян - 33-летний бизнесмен, работает в сфере IT и является и основателем социальной сети Reddit. Пара уже помолвлена и сейчас готовится к свадьбе.
 
Не исключено также, что 35-летнея Серена Уильмс после рождения ребенка завершит карьеру.

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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