Элина СВИТОЛИНА: «Ожидаю хорошего матча с Германией»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о подготовке к грунтовой части сезона, а также о предстоящем матче Кубка Федерации против сборной Германии.



«У меня было две недели, чтобы подготовится к грунту, я играла, тренировалась. Но здесь немного другое покрытие, тем более, играем в зале. Надеюсь, все пройдет гладко, без травм. Потому что на этом грунте, если не думать, то можно очень травмироваться. Надеюсь, все будет хорошо. Эта неделя очень важна для подготовки ко встрече с Германией. Должен выдаться хороший матч, ведь девочки очень сильные. Я буду стараться готовиться.



После удачного старта сезона, конечно, присутствовала психологическая усталость, в частности в Индиан-Уэллсе с первого же круга. Было очень тяжело и уже не хотелось приезжать на корты. Тогда нужно было заставлять себя тренироваться. Но это опыт и для меня было очень важно пройти эту серию и дойти до своего лимита, чтобы знать, где он. Было сыграно много матчей, и они были на хорошем уровне так что, думаю, для меня это плюс», - сказала Свитолина.