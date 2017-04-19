Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «Ожидаю хорошего матча с Германией»

Первая ракетка Украины – о подготовке к грунтовому сезону

  • 19.04.2017 20:46
  • 124 просмотров
  • 0 комментария
Метки
twitter.com/ElinaSvitolina. Элина Свитолина
© twitter.com/ElinaSvitolina. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о подготовке к грунтовой части сезона, а также о предстоящем матче Кубка Федерации против сборной Германии.

«У меня было две недели, чтобы подготовится к грунту, я играла, тренировалась. Но здесь немного другое покрытие, тем более, играем в зале. Надеюсь, все пройдет гладко, без травм. Потому что на этом грунте, если не думать, то можно очень травмироваться. Надеюсь, все будет хорошо. Эта неделя очень важна для подготовки ко встрече с Германией. Должен выдаться хороший матч, ведь девочки очень сильные. Я буду стараться готовиться.

После удачного старта сезона, конечно, присутствовала психологическая усталость, в частности в Индиан-Уэллсе с первого же круга. Было очень тяжело и уже не хотелось приезжать на корты. Тогда нужно было заставлять себя тренироваться. Но это опыт и для меня было очень важно пройти эту серию и дойти до своего лимита, чтобы знать, где он. Было сыграно много матчей, и они были на хорошем уровне так что, думаю, для меня это плюс», - сказала Свитолина.

Источник — Xsport

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.