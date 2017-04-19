Четверо украинцев сыграют в основной сетке Ролан Гаросс

В женской части турнира с первого круга начнет Элина Свитолина, она единственная попадает в посев среди украинок.
Также в основной сетке сыграют Леся Цуренко и Катерина Бондаренко. Катерина Козлова стартует в квалификации.
В мужской части турнира Украину представит Александр Долгополов. Сергей Стаховский и Илья Марченко стартуют в квалификации.
Ролан Гаррос пройдет с 28 мая по 11 июня.
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