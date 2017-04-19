Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Четверо украинцев сыграют в основной сетке Ролан Гаросс

Стали известны заявочные списки Открытого чемпионата Франции

  • 19.04.2017 14:39
  • 140 просмотров
  • 0 комментария
Метки
telegraf.com.ua. Элина Свитолина
© telegraf.com.ua. Элина Свитолина

В женской части турнира с первого круга начнет Элина Свитолина, она единственная попадает в посев среди украинок. 

Также в основной сетке сыграют Леся Цуренко и Катерина Бондаренко. Катерина Козлова стартует в квалификации.

В мужской части турнира Украину представит Александр Долгополов. Сергей Стаховский и Илья Марченко стартуют в квалификации.

Ролан Гаррос пройдет с 28 мая по 11 июня.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.