Четверо украинцев сыграют в основной сетке Ролан Гаросс

Судьи есть, и очень хорошие, с нашими не сравнить... Только часто они заточены на определенный ре...

Смысл таких заявлений)Болелы, особенно таких грандов всегда требуют космоса, даже если перед тобо...

"звезды" барселоны особо не будут играть . смысл? С такой игрой позорно играть в финале...

А нафига жирную поставили? Чисто для стёба? Мне казалось даже арбитры должны находиться в форме, ...

Он в дубле играл 7 норм

Наблюдаю тебя на этом сайте уже кучу лет. Дебилом был - дебилом остался!

Тебе, засранцу, даже объяснять нечего! Бавария выход заслужила, но не этой игре!