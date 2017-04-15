Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Монте-Карло. Стаховский стартовал с победы в квалификации

Украинский теннисист в трех сетах обыграл Душана Лайовича

  • 15.04.2017 21:19
  • 74 просмотров
  • 0 комментария
Метки
btu.org.ua
© btu.org.ua

Monte-Carlo Rolex Masters - ATP World Tour Masters 1000
Монте-Карло, Монако • 16-23 апреля • грунт • €4,273,775
Действующий чемпион: Рафаэль Надаль (Испания)

Квалификация. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) - [10] Душан Лайович (Сербия) 7-6(0) 3-6 6-3

В финале отборочного турнира украинец сыграет с третьей ракеткой в квалификации Мартином Клижаном. Словацкий теннисист праздновал победу в единственном очном поединке со Стаховским в 2011 году в рамках Кубка Дэвиса.

В стартовом раунде квалификации «Monte-Carlo Rolex Masters» Клижан в трех сетах одолел Евгения Донского (4-6 7-6(6) 6-2).

Монте-Карло. Стаховский обыгрывает десятого сеяного в квалификации

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.