Монте-Карло. Стаховский стартовал с победы в квалификации

Monte-Carlo Rolex Masters - ATP World Tour Masters 1000
Монте-Карло, Монако • 16-23 апреля • грунт • €4,273,775
Действующий чемпион: Рафаэль Надаль (Испания)
Квалификация. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) - [10] Душан Лайович (Сербия) 7-6(0) 3-6 6-3
В финале отборочного турнира украинец сыграет с третьей ракеткой в квалификации Мартином Клижаном. Словацкий теннисист праздновал победу в единственном очном поединке со Стаховским в 2011 году в рамках Кубка Дэвиса.
В стартовом раунде квалификации «Monte-Carlo Rolex Masters» Клижан в трех сетах одолел Евгения Донского (4-6 7-6(6) 6-2).
Источник — Большой теннис Украины
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