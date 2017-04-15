Монте-Карло. Стаховский стартовал с победы в квалификации

Засохни тело и не воняй! Тошнит от тебя!

Значит не ошибся,таки жертва из сосалонии ,ты мало того что с пригоревшим пуканом сегодня,еще...

" люди должны играть в футбол, выходить играть, не делать работу" - сильна фраза , так ...

Клуб представляющий бывшую деревню в 3000 человек, никогда в своей более вековой истории не играв...

а кличе было бы западло. касса для лохов. в этом и проблема нашей действительности

в этом и разница. он пришел в кассу.