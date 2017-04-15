Стаховский стартует с квалификации турнира в Монте-Карло

Monte-Carlo Rolex Masters - ATP World Tour Masters 1000
Монте-Карло, Монако • 16-23 апреля • грунт • €4,273,775
Действующий чемпион: Рафаэль Надаль (Испания)
В первом раунде в квалификации «Monte-Carlo Rolex Masters» наш теннисист сыграет с десятым сеяным Душаном Лайовичем. Ранее соперники провели всего два очных поединка: в 2012-м году на отборочном этапе в Токио Стаховский праздновал победу в трех сетах, а в сезоне-2015 Сергей одолел серба в пяти партиях на Открытом чемпионате Австралии.
В рейтинге АТР Стаховский занимает 109-е место, а Лайович - 85-е.
Лучший результат Сергея Стаховского на Мастерсе в Монте-Карло - второй круг (сезон-2016).
Источник — Большой теннис Украины
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