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Стаховский стартует с квалификации турнира в Монте-Карло

Украинский теннисист будет бороться за место в основной сетке первого грунтового Мастерса

  • 15.04.2017 09:57
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btu.org.ua
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Monte-Carlo Rolex Masters - ATP World Tour Masters 1000
Монте-Карло, Монако • 16-23 апреля • грунт • €4,273,775
Действующий чемпион: Рафаэль Надаль (Испания)

В первом раунде в квалификации «Monte-Carlo Rolex Masters» наш теннисист сыграет с десятым сеяным Душаном Лайовичем. Ранее соперники провели всего два очных поединка: в 2012-м году на отборочном этапе в Токио Стаховский праздновал победу в трех сетах, а в сезоне-2015 Сергей одолел серба в пяти партиях на Открытом чемпионате Австралии.

В рейтинге АТР Стаховский занимает 109-е место, а Лайович - 85-е.

Лучший результат Сергея Стаховского на Мастерсе в Монте-Карло - второй круг (сезон-2016).

Источник — Большой теннис Украины

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