Элина СВИТОЛИНА: «Ролан Гаррос – один из самых любимых турниров»

Журналисты французского портала «Tennis Actu» побывали на двухчасовой тренировке Элины Свитолиной в компании тренера Тьерри Аскьоне и спарринг-партнера Эндрю Беттлса.



- Та подготовка, которую я провожу с новой командой, с самого начала нашего сотрудничества во многом проходит иначе для меня. У меня другая команда и я сама по-другому чувствую себя на этих тренировках, - признается Свитолина. - Стараюсь наслаждаться процессом, поскольку у моей команды большой опыт, они работали со многими чемпионами.



- Свитолина способна на большой прорыв, у нее характер чемпиона, - говорит наставник теннисистки Тьерри Аскьоне. - Мне нравится работать с Элиной, у нее профессиональный подход, но в то же время есть и хорошее чувство юмора, хотя она довольно стеснительная. Наша команда старается работать сообща, во время тренировок мы разговариваем только по делу, каждый знает, что нужно делать.



- Я всегда испытываю особенные чувства, когда возвращаюсь на корты Ролан Гаррос, когда могу играть на корте Филиппа Шатрие, где у меня было уже несколько матчей, как вот в прошлом году против Серены Уильямс, - делится впечатлениями украинка. - На всех кортах отличная атмосфера и зрители находятся очень близко к игрокам. Можно сказать, что Ролан Гаррос - это один из моих самых любимых турниров в сезоне. Поэтому всегда, когда я приезжаю в Париж, то просто наслаждаюсь этим временем.