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Ангелина Калинина уступила Эжени Бушар в упорном матче

Украинская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал 80-тысячника в США

  • 13.04.2017 21:19
  • 215 просмотров
  • 1 комментария
Метки
btu.org.ua
© btu.org.ua

Индиан Харбор Бич, США • 10-16 апреля • зелёный грунт • $80,000

Ангелина Калинина (Украина, SR) - Эжени Бушар (Канада, 1/WC) 5:7, 4:6

Спустя два гейма в стартовом сете канадка с первого же брейк-поинта сумела взять гейм на подаче нашей теннисистки. Уступая со счётом 3:5, украинка выиграла два гейма кряду, но Бушар сделала обратный брейк и с первого сетбола перевела игру во вторую партию.

Обменявшись брейками в начале второго сета, теннисистки четыре гейма уверенно действовали на своей подаче, после чего Бушар реализовала четвёртый из шести брейк-поинтов в этом матче, а затем и повела 5:3. В последнем гейме Ангелина могла сравнять счёт, но второй матчбол канадки она отыграть не сумела.
Индиан Харбор Бич. Калинина уступает Бушар в упорном матче
Это была всего пятая встреча в карьере украинской теннисистки против представительницы Топ-100, в котором она в четвёртый раз потерпела поражение.

За своё выступление в одиночном разряде турнира в Индиан Харбор Бич 20-летняя новокаховчанка получит десять очков в рейтинг WTA, а также $1,216 призовых денег. В ночь с четверга на пятницу, отметим, украинка вместе с Амандой Анисимовой из США проведут четвертьфинальный матч в парном разряде.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    SamojlovS
      SamojlovS, 13.04.2017 21:33
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Слабовата на 2-й подаче и двойных многовато, а то могла бы и пережать ее Анжи...
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