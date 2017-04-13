Ангелина Калинина уступила Эжени Бушар в упорном матче

Индиан Харбор Бич, США • 10-16 апреля • зелёный грунт • $80,000



Ангелина Калинина (Украина, SR) - Эжени Бушар (Канада, 1/WC) 5:7, 4:6



Спустя два гейма в стартовом сете канадка с первого же брейк-поинта сумела взять гейм на подаче нашей теннисистки. Уступая со счётом 3:5, украинка выиграла два гейма кряду, но Бушар сделала обратный брейк и с первого сетбола перевела игру во вторую партию.



Обменявшись брейками в начале второго сета, теннисистки четыре гейма уверенно действовали на своей подаче, после чего Бушар реализовала четвёртый из шести брейк-поинтов в этом матче, а затем и повела 5:3. В последнем гейме Ангелина могла сравнять счёт, но второй матчбол канадки она отыграть не сумела.



Это была всего пятая встреча в карьере украинской теннисистки против представительницы Топ-100, в котором она в четвёртый раз потерпела поражение.



За своё выступление в одиночном разряде турнира в Индиан Харбор Бич 20-летняя новокаховчанка получит десять очков в рейтинг WTA, а также $1,216 призовых денег. В ночь с четверга на пятницу, отметим, украинка вместе с Амандой Анисимовой из США проведут четвертьфинальный матч в парном разряде.