Михаил ФИЛИМА: «Нам по силам обыграть сборную Германии»

А ошибка судьи, когда Юве забил 4й мяч? Там офсайда тоже не было.

Кротосвиньи в своем репертуаре - кидалово и обман неизменный набор в методике действий ахметовски...

та я думаю Денисов бы еще одну программу открыл, так как время в Великом Футболе, не хватало бы...

Давай давай Соболев, не забудь ещё краски зеленой подкупить

Владимир Копяк, 13.04.2017 18:49 -2Можно только пожелать полтавчанам удачи в их законных требован...

"Товарищ курсант ! Сапоги - это ваше лицо !" (с)