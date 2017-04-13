Михаил ФИЛИМА: «Нам по силам обыграть сборную Германии»

Уже на следующей неделе украинские теннисистки встретятся с представительницами Германии в борьбе за путевку в топ-восьмерку участниц Кубка Федерации-2018.
Капитан сборной Украины Михаил Филима в интервью телеканалу UA: Перший отметил, что наша команда имеет все шансы оформить выездную победу. Напомним, что матч пройдет на закрытом грунте в Штутгарте в преддверии турнира WTA Premier.
- Состав сборной Германии был для нас прогнозируем, они играют дома, на хорошей арене, - говорит Михаил Филима. - Сразу же после матча в Кубке Федерации там же начинается WTA-турнир, поэтому это тоже облегчает задачу собрать свой максимальный состав, как для немецкой команды, так и для нас. Поэтому ничего удивительного в их заявке нет. Я считаю, что такой состав нам по силам обыграть.
Источник — Большой теннис Украины
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