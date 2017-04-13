Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Михаил ФИЛИМА: «Нам по силам обыграть сборную Германии»

Капитан сборной Украины прокомментировал заявки команд на матч плей-офф Мировой группы I

  • 13.04.2017 19:02
  • 94 просмотров
  • 0 комментария
Метки
btu.org.ua
© btu.org.ua

Уже на следующей неделе украинские теннисистки встретятся с представительницами Германии в борьбе за путевку в топ-восьмерку участниц Кубка Федерации-2018.

Капитан сборной Украины Михаил Филима в интервью телеканалу UA: Перший отметил, что наша команда имеет все шансы оформить выездную победу. Напомним, что матч пройдет на закрытом грунте в Штутгарте в преддверии турнира WTA Premier.

- Состав сборной Германии был для нас прогнозируем, они играют дома, на хорошей арене, - говорит Михаил Филима. - Сразу же после матча в Кубке Федерации там же начинается WTA-турнир, поэтому это тоже облегчает задачу собрать свой максимальный состав, как для немецкой команды, так и для нас. Поэтому ничего удивительного в их заявке нет. Я считаю, что такой состав нам по силам обыграть.

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.