Украина и Германия огласили составы на матч Кубка Федерации

Так вот почему тебя так Львов зацепил!!! Это ты там гадишь?И как ты сам считаешь - твой последний...

ты поразительно догадлив, как для пустоголовой свинособаки - вали отсюда, здесь не наливают

Все то вы знаете... Сходу прилепил ярлык и доволен. Но тут-то ты пальцем в небо. А назови я тебя ...