Украина и Германия огласили составы на матч Кубка Федерации

Сборные Украины и Германии назвали составы команд на матч в плей-офф Мировой группы, который пройдет 22-23 апреля в Штутгарте на грунтовом покрытии.
Капитану хозяек Барборе Риттнер поможет лидер сборной Германии и первая ракетка мира Анжелик Кербер.
Состав сборной Германии:
- Анжелий Кербер
- Лаура Зигемунд
- Юлия Гёргес
- Карина Виттхёфт
Капитан украинской команды Михаил Филима заявил тех же теннисисток, что в феврале принесли победу «сине-желтым» в поединке против сборной Австралии в Харькове.
Состав сборной Украины:
- Элина Свитолина
- Леся Цуренко
- Ольга Савчук
- Надежда Киченок
Источник — Бомбардир
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