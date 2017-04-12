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Украина и Германия огласили составы на матч Кубка Федерации

Поединок пройдет 22-23 апреля в Штутгарте

  • 12.04.2017 15:55
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btu.org.ua
© btu.org.ua

Сборные Украины и Германии назвали составы команд на матч в плей-офф Мировой группы, который пройдет 22-23 апреля в Штутгарте на грунтовом покрытии.

Капитану хозяек Барборе Риттнер поможет лидер сборной Германии и первая ракетка мира Анжелик Кербер.

Состав сборной Германии:
- Анжелий Кербер
- Лаура Зигемунд
- Юлия Гёргес
- Карина Виттхёфт

Капитан украинской команды Михаил Филима заявил тех же теннисисток, что в феврале принесли победу «сине-желтым» в поединке против сборной Австралии в Харькове.

Состав сборной Украины:
- Элина Свитолина
- Леся Цуренко
- Ольга Савчук
- Надежда Киченок

Источник — Бомбардир

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