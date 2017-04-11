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Свитолина стала амбассадором швейцарского бренда часов

Элина Свитолина становится амбассадором известного швейцарского бренда «Ulysse Nardin»

  • 11.04.2017 18:27
  • 276 просмотров
  • 1 комментария
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Свитолина стала амбассадором швейцарского бренда часов
Украинская теннисистка Элина Свитолина будет представлять бренд швейцарских часов Ulysse Nardin, который является одним из старейших производителей часов в Европе. Об этом сообщает официальный сайт украинской спортсменки.
 
Среди послов бренда: один из самых известных питчеров в истории MLB Рэнди Джонсон, звезды крикета Сунил Гаваскар и Юврадж Сингх. Легендарный яхтсмен Лоик Пейрон вместе с двукратным олимпийским чемпионом в парусном спорте Иеном Перси, а также рекордсмен мужского фигурного катания Евгений Плющенко, даже приняли участие в создании своих моделей часов Ulysse Nardin.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    keegan
      keegan, 11.04.2017 18:54
    0
    Фирма бомба, но она не старейшая, а даже наоборот
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