Свитолина стала амбассадором швейцарского бренда часов

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет представлять бренд швейцарских часов Ulysse Nardin, который является одним из старейших производителей часов в Европе. Об этом сообщает официальный сайт украинской спортсменки.

Среди послов бренда: один из самых известных питчеров в истории MLB Рэнди Джонсон, звезды крикета Сунил Гаваскар и Юврадж Сингх. Легендарный яхтсмен Лоик Пейрон вместе с двукратным олимпийским чемпионом в парусном спорте Иеном Перси, а также рекордсмен мужского фигурного катания Евгений Плющенко, даже приняли участие в создании своих моделей часов Ulysse Nardin.