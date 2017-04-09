Кубок Дэвиса. Смирнов проиграл Соузе, Португалия вышла в плей-офф

Первый номер сборной Украины Артем Смирнов проиграл лидеру португальцев Жоау Соузе в четвертом матче поединка второго раунда Первой Евро-Африканской зоны.

Жоао Соуза – Артем Смирнов – 7:6(3), 7:6(2), 6:2

Напомним, после первого дня счет в противостоянии был 2:1 в пользу португальцев. Смирнов в 5 сетах уступил Гаштао Элиашу, Жоао Соуза обыграл юного Никиту Маштакова, а в парной встрече сильнее оказались украинские теннисисты.

Таким образом, счет в матче стал 3:1 и португальцы одержали досрочную победу. Нашим соперникам представится возможность пробиться в Мировую группу Кубка Дэвиса.