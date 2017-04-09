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Монтеррей. Надежда Киченок вышла в парный финал соревнований

Украинка в дуэте с Далилой Якупович одержала непростую победу в полуфинале

  • 09.04.2017 13:49
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btu.org.ua
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Abierto GNP Seguros - International
Монтеррей, Мексика • 3-9 апреля • хард • $250,000
Действующие чемпионки: Анабель Медина-Гарригес/Аранча Парра-Сантонья (Испания)
Сетки турнира: парный разряд

Полуфинал
Надежда Киченок (Украина) / Далила Якупович (Словения) - Ирина Хромачева (Россия) / Нина Стоянович (Сербия) 4-6 6-3 10-8

В текущем сезоне Надежда Киченок уже записала в свой актив четвертьфинал на турнире WTA в Хобарте, финал на 60-тысячнике в Чжухае и титул на 60-тысячнике в Шэньчжэне. На всех этих соревнованиях украинка выступила в дуэте с сестрой Людмилой.

В титульном поединке украино-словенская пара сыграет с первыми ракетками соревнований Нао Хибино (Япония) / Алисия Росольска (Польша).

Напомним, в прошлом году Надежда и Людмила Киченок стали чемпионками парного турнира WTA International в Бразилии.

Монтеррей. Надежда Киченок проходит в парный финал соревнований

Источник — Большой теннис Украины

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