Андрей МЕДВЕДЕВ: «У сборной Украины еще есть спортивный шанс»

После двух игровых дней в Кубке Дэвиса сборная Португалии обыгрывает Украину со счетом 2:1.



- Дебютный матч Никиты Маштакова? В Украине, наверное, только Александр Долгополов играет на той же скорости, что и Жоао Соуза. Он играет мощно, играет в корте, со всех ударов. Действительно, обыграть такого теннисиста, когда он играет хорошо, это нелегко для любого соперника. Никита, молодец, он дал бой. Я доволен его игрой, но он мог выиграть больше геймов. Он старается, делает все возможное для своего прогресса. Думаю, если так будет продолжаться, то у нашей команды будет успех.



Я не рассчитывал, что Маштаков выиграет ни сет, ни два, как сказал сам Никита. Нужно быть как-то реалистичнее. Он не знал, с чем столкнется, понимаете. Объяснить на словах, что это все надо делать быстрее, лучше и качественнее, это сложно, если тебе это все не покажут на корте. Я бы и сам все показал, потому что я играл точное также, но уже не могу, я уже старенький.



Сейчас Никита наконец-то понял все, он сам мне сказал, что скорости просто космические, что он ничего не успевал. Да, добро пожаловать в ATP, что называется. И это та часть, через которую он должен пройти. А то, что у него есть мысли, что он может выиграть сет или два, это очень хорошо. Эта черта в характере - это уверенность в своих силах, но теперь он все увидел. До этого матча он еще не знал силы других, у него не было с чем сопоставить. Домашний матч, Кубок Дэвиса, играть против почти национального героя - давайте быть серьезными, еще рановато на что-то рассчитывать. Вот Артем Смирнов может дать бой, может выиграть и сет, и два, и, если повезет, даже три против Соузы.



Артем, когда играет ему влево, тот ничего не делает с этого мяча, возвращает обратно. Следовательно, нам есть с чем работать. Я расскажу, как это делается, и посмотрим, может у Артема получится. Может, дальше будем бороться за пятое очко, может и Денис сыграть. На завтра у нас реально спортивный, теннисный шанс. Постараемся его использовать, сделаем все возможное. Артем как раз размялся и наконец готов играть. Завтра ему предстоит тяжелый матч. Если организаторы не поменяют мячи и они так и останутся круглыми, то у нас будет шанс. Я очень доволен тем уровнем тенниса, который показывают наши ребята, и это самое главное.



Расписание третьего игрового дня (капитаны могут внести изменения в заявку не позднее одного часа до начала игры):

• Жоао Соуза - Артем Смирнов

• Гаштао Элиаш - Никита Маштаков

(начало игрового дня в 14:00 по киевскому времени)