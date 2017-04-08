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Кубок Дэвиса. Украина добывает первое очко

Смирнов и Молчанов выиграли парный матч

  • 08.04.2017 20:04
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Сборная Украины добыла первое очко в матче против сборной Португалии в рамках Кубка Дэвиса.

Украинский дуэт Артем Смирнов/Денис Молчанов встречался с португальцами Элиаш/Соуза и сумел победить в четырех партиях – 5:7, 6:1, 6:3, 6:4.

Таким образом, счет в матче стал 2:1 в пользу Португалии. В воскресенье состояться матчи в одиночном разряде.

Источник — Sport.ua

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