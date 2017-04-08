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Святослав СИРОТА: «Из Луческу вышел бы хороший наперсточник» 19:32 — olexyn вигонять - пересвідчимося. Щнайде своє підтвердження і впевнимося не стільки в тому, що мудеску п...

Уфимская стена для Спартака и краснодарское испытание для ЦСКА 19:30 — Denios Куда приезжают спрашиваешь?))) ну вот две недели назад к примеру приезжали в Киев на Кубок Дерюги...