Марракеш. Стаховский стартовал с победы в квалификации

Украинец Сергей Стаховский успешно начал борьбу на турнире ATP в Марракеше.
В стартовом матче квалификационных соревнований Стаховский разгромил местного теннисиста Аюба Чакруни – 6:0, 6:2.
За выход в «основу» Сергею предстоит поспорить с Александром Бубликом из Казахстана.
Источник — Sport.ua
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