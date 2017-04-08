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Марракеш. Стаховский стартовал с победы в квалификации

Украинец удачно начал борьбу за выход в основную сетку

  • 08.04.2017 18:27
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Украинец Сергей Стаховский успешно начал борьбу на турнире ATP в Марракеше.

В стартовом матче квалификационных соревнований Стаховский разгромил местного теннисиста Аюба Чакруни – 6:0, 6:2.

За выход в «основу» Сергею предстоит поспорить с Александром Бубликом из Казахстана.

Источник — Sport.ua

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