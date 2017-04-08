Артем СМИРНОВ: «Мне было нечего терять, играл в удовольствие»

Гаштао Элиаш, соперник украинца Артема Смирнова, за 4,5 часа оформил победу 6/4, 7/6(1), 6/7(6), 3/6, 6/1 в стартовый день противостояния Украина – Португалия в Кубке Дэвиса.

- Действительно матч был очень тяжелый, где-то после второго сета мне удалось психологически переломить ход поединка в свою сторону, - отметил Артем Смирнов. - Я больше атаковал, мне нечего было терять, я не задумывался о каком-то счете, абсолютно играл в свое удовольствие.

В конце матча было очень трудно, Элиаш очень неплохо начал играть в 5 сете. Надо отдать ему должное, физически он был свежее. Он играл активнее, а я отошел назад, от меня туда отодвинул, а сзади мне было тяжело что-то сделать, это не моя зона.

Тяжелая игра, чувствую небольшое разочарование, поскольку я отдал очень много эмоций, но в итоге все равно проиграл. Тем не менее, есть и позитивные моменты, я получил отличный опыт. Хоть я и не смог победить, для меня было большим удовольствием играть под руководством такого капитана как Андрей Медведев.

С одной стороны я доволен, но мог и должен был сыграть лучше в пятом сете. Быть игроком топ-100? В это верят все кроме меня, я стараюсь подтягиваться к нашим ребятам и верить, что я тоже игрок топ-сотни. Если я сам поверю в это, думаю, я там где-то и окажусь.